Нападник "Динамо" Владислав Супряга, який наробив шуму під час трансферного вікна в Україні, підписав новий контракт з київським клубом. Владислав пов'язав себе з "Динамо" довгостроковою угодою.

Як повідомляє сайт киян, "Динамо" і Владислав Супряга уклали новий контракт. Нова угода 20-річного динамівця з клубом розрахована на 5 років.

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Наразі інші деталі угоди не повідомляються.

Що відомо про Супрягу?

Вихованець футбольної академії "Дніпра". 10 серпня 2018 року перейшов з "Дніпра-1" до київського "Динамо". Дебютував у Прем’єр-лізі 25 серпня того ж року у виїзній грі проти одеського "Чорноморця".

У дебютному сезоні провів 10 матчів за першу команду. Влітку 2019 року на правах річної оренди повернувся в "Дніпро-1", який вийшов у Прем'єр-лігу.

Сезон 2020/21 розпочав вже у складі "Динамо". Свій дебютний гол за "біло-синіх" забив у першому ж поєдинку сезону, на 56-й хвилині гри проти донецького "Олімпіка". У цьому сезоні на рахунку Влада 3 голи у 8-х матчах у всіх турнірах за "Динамо".

Супряга міг покинути "Динамо"

Влітку з'явилася інформація, що Супряга зацікавив італійську "Болонью". Представники "Болоньї" публічно говорили про інтерес до Супряги.

Зокрема, інформація була підтверджена спортивним директором "Болоньї" Ріккардо Бігоном. Головний тренер "Болоньї" Сініша Михайлович розповів, що трансфер залежить від "Динамо".

Водночас президент "Динамо" Ігор Суркіс закликав нікому не вірити. За словами Суркіса, по Супрязі не було пропозицій і він проведе наступний сезон у "Динамо".

З ким "Динамо" переуклало контракти

Після того, як "Динамо" вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів, відразу з декількома футболістами були укладені нові контракти до 2025 року.

Кияни переуклали контракти з: