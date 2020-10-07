Киевское "Динамо" в последние часы трансферного окна могло усилиться звездным футболистом. Игроком киевского клуба мог стать Квадво Асамоа.

Журналист каналов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас сообщал, что вариантом усилить левый фланг обороны у наставника киевлян Мирчи Луческу был Асамоа.

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Во вторник, 6-го октября, Асамоа расторг контракт с миланским "Интером", поэтому стал свободным агентом. "Динамо" могло получить Асамоа почти бесплатно.

По информации Бурбаса, футболист сборной Ганы якобы имел билет в Киев на медосмотр. Однако руководство "Динамо" отказалось от трансфера.

Іншим варіантом підсилити лівий фланг оборони у Луческу був Асамоа. Учора він розірвав контракт з Інтером, тож був вільним агентом. Ганець ніби навіть мав квиток на сьогоднішній ранковий рейс до Києва на медогляд. Але не отримав зеленого світла від керівництва Динамо. — Igor Burbas (@iburbas) October 6, 2020

Что известно об Асамоа? 31-летний футболист, по данным Transfermarkt, оценивается в 4 миллиона евро. Славу Асамоа снискал, выступая за "Ювентус" и "Интер". В Италии он также играл за "Торино" и "Удинезе".

Кем усилилось "Динамо"

В трансферное окно ряды "Динамо" пополнили три новых футболиста. Все они подписали контракты с киевлянами 6-го октября.

"Динамо" объявило о подписании контракта с бразильцем Клейтоном, который пришел в команду как свободный агент.

Также ряды "бело-синих" пополнил украинский защитник Владимир Костевич. Он покинул "Лех" и присоединился к "Динамо" бесплатно.

Последним трансфером "Динамо" стал румын Тудор Белуце. Футболист перешел из "Брайтона" на правах аренды.