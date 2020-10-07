Руководство "Динамо" отказало Луческу в трансфере экс-футболиста "Ювентуса"
Киевское "Динамо" в последние часы трансферного окна могло усилиться звездным футболистом. Игроком киевского клуба мог стать Квадво Асамоа.
Журналист каналов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас сообщал, что вариантом усилить левый фланг обороны у наставника киевлян Мирчи Луческу был Асамоа.
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Во вторник, 6-го октября, Асамоа расторг контракт с миланским "Интером", поэтому стал свободным агентом. "Динамо" могло получить Асамоа почти бесплатно.
По информации Бурбаса, футболист сборной Ганы якобы имел билет в Киев на медосмотр. Однако руководство "Динамо" отказалось от трансфера.
Что известно об Асамоа?31-летний футболист, по данным Transfermarkt, оценивается в 4 миллиона евро. Славу Асамоа снискал, выступая за "Ювентус" и "Интер". В Италии он также играл за "Торино" и "Удинезе".
Кем усилилось "Динамо"
В трансферное окно ряды "Динамо" пополнили три новых футболиста. Все они подписали контракты с киевлянами 6-го октября.
"Динамо" объявило о подписании контракта с бразильцем Клейтоном, который пришел в команду как свободный агент.
Также ряды "бело-синих" пополнил украинский защитник Владимир Костевич. Он покинул "Лех" и присоединился к "Динамо" бесплатно.
Последним трансфером "Динамо" стал румын Тудор Белуце. Футболист перешел из "Брайтона" на правах аренды.