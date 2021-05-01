Солидная сумма за трансфер Малиновского
Аталанта не планирует расставаться с лидером сборной Украины в ближайшее время. Главный наставник клуба Джан Пьеро Гасперини видит в Малиновском замену бывшему капитану команды Папу Гомесу. Аргентинец покинул итальянский клуб в январе 2021 года из-за конфликта с тренером и перешел в испанскую Севилью.
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Однако руководство Аталанты готово таки отпустить футболиста в другой клуб. Но за этот трансфер командам придется отдать солидные деньги. Итальянцы хотят выручить за продажу Руслана 40 миллионов евро или больше. Меньшие суммы за футболиста будут сразу получать отрицательный ответ от клуба из Бергамо.
Недавно появилась информация, что Интер заинтересовался лидером из Украины и готов отдать за него 25 миллионов евро.
- В этом сезоне украинец провел в "черно-синей" футболке 37 поединков, в которых наколотил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.
- За последние 6 поединков атакующий полузащитник забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. Руслану удалось установить удивительную статистику, которую не может догнать ни один полузащитник топ-5 лучших лиг Европы.
- Полузащитник стал вторым игроком топ-5 лиг Европы по средней оценке за 6 последних матчей. Лучший результат только у нападающего Барселоны Лионеля Месси. Свою статистику украинец может улучшить 2 мая в матче против Сассуоло.