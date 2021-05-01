Солидная сумма за трансфер Малиновского

Аталанта не планирует расставаться с лидером сборной Украины в ближайшее время. Главный наставник клуба Джан Пьеро Гасперини видит в Малиновском замену бывшему капитану команды Папу Гомесу. Аргентинец покинул итальянский клуб в январе 2021 года из-за конфликта с тренером и перешел в испанскую Севилью.

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Однако руководство Аталанты готово таки отпустить футболиста в другой клуб. Но за этот трансфер командам придется отдать солидные деньги. Итальянцы хотят выручить за продажу Руслана 40 миллионов евро или больше. Меньшие суммы за футболиста будут сразу получать отрицательный ответ от клуба из Бергамо.

Недавно появилась информация, что Интер заинтересовался лидером из Украины и готов отдать за него 25 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, трансфер Малиновского обойдется клубам в 21 миллион евро. Его контракт с бергамовцами рассчитан до 30 июня 2023 года.