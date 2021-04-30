Признание Малиновского

Руслан Малиновский превращается в одного из лидеров итальянской команды. Футболист в последних 6 матчах забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Пресс-служба Аталанты посвятила игроку сборной Украины небольшой ролик, показав его результативные действия. Сам Руслан прокомментировал признание. Малиновский признался, что не ожидал стать лучшим футболистом месяца в команде. Все показывали высокий уровень футбола, чтобы превращать в отличные результаты.

Думаю, трудно выбрать лучших среди них. Но я рад, спасибо всем. В это время все матчи тяжелые. Важны матчи не только с командами верха таблицы, но и встречи против тех, кто борется за выживание в Серии А. Конечно, нужно стараться набрать максимум очков в оставшихся матчах

– рассказал Малиновский.

В этом сезоне украинец провел в "черно-синей" футболке 37 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.

За последние 6 поединков украинскому футболисту удалось установить удивительную статистику, которую не может превзойти ни один полузащитник пятерки лучших европейских лиг.

Украинец стал вторым игроком топ-5 лиг Европы по средней оценке за 6 последних матчей. Лучший результат только у аргентинца Лионеля Месси.

Легионер из Украины в третий раз за месяц попал в символическую сборную тура Серии А по версии WhoScored.

Видео посвященное Малиновскому