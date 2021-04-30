Признание Малиновского

Руслан Малиновский превращается в одного из лидеров итальянской команды. Футболист в последних 6 матчах забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Интересно Лучше украинца в Европе только Месси: перейдет ли Малиновский в Интер

Пресс-служба Аталанты посвятила игроку сборной Украины небольшой ролик, показав его результативные действия. Сам Руслан прокомментировал признание. Малиновский признался, что не ожидал стать лучшим футболистом месяца в команде. Все показывали высокий уровень футбола, чтобы превращать в отличные результаты.

Думаю, трудно выбрать лучших среди них. Но я рад, спасибо всем. В это время все матчи тяжелые. Важны матчи не только с командами верха таблицы, но и встречи против тех, кто борется за выживание в Серии А. Конечно, нужно стараться набрать максимум очков в оставшихся матчах
– рассказал Малиновский.

Видео посвященное Малиновскому