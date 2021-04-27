Малиновский сделал невероятный рывок и поднялся с 138-го на второе место.

К слову Малиновский в третий раз за месяц попал в символическую сборную Серии A

На вершине списка оказался Лионель Месси, отметившийся шестью голами и тремя ассистами. Замыкает тройку лучших игроков хавбек Марселя Димитри Пайет.

Внимание! Украинец обошел в списке таких звезд, как форварда ПСЖ Килиана Мбаппе (шестое место) и нападающего Тоттенхэма Харри Кейна (пятая позиция).

Результативность Малиновского

В последней игре против Болоньи Руслан Малиновский отметился голом и ассистом. Матч завершился разгромной победой Аталанты (5: 0). Украинец в третий раз за месяц попал в символическую сборную тура.