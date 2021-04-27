Малиновский сделал невероятный рывок и поднялся с 138-го на второе место.
К слову Малиновский в третий раз за месяц попал в символическую сборную Серии A
На вершине списка оказался Лионель Месси, отметившийся шестью голами и тремя ассистами. Замыкает тройку лучших игроков хавбек Марселя Димитри Пайет.
Результативность Малиновского
В последней игре против Болоньи Руслан Малиновский отметился голом и ассистом. Матч завершился разгромной победой Аталанты (5: 0). Украинец в третий раз за месяц попал в символическую сборную тура.
- В этом сезоне Малиновский провел в "черно-синей" футболке 37 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.
- За последние 6 поединков украинский футболист наколотил 4 гола и сделал 3 ассиста.