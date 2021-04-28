Вето на трансфер лидера Аталанты

Игрок сборной Украины в последних матчах стал настоящим лидером Аталанты. Поэтому клуб не планирует расставаться с результативным футболистом.

Интересно Малиновский в третий раз за месяц попал в символическую сборную Серии A

Украинский хавбек продолжит выступать за клуб из Бергамо в следующем сезоне. Главный наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини видит в Малиновском замену бывшему капитану команды Папу Гомесу. Аргентинец покинул итальянский клуб в январе 2021 года из-за конфликта с главным тренером и перешел в Севилью.

Поэтому Интеру придется подождать с переходом украинца. По данным Transfermarkt, трансфер Руслана обойдется клубам в 21 миллион евро. Его контракт с бергамовцами рассчитан до 30 июня 2023 года.