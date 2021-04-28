Вето на трансфер лидера Аталанты
Игрок сборной Украины в последних матчах стал настоящим лидером Аталанты. Поэтому клуб не планирует расставаться с результативным футболистом.
Интересно Малиновский в третий раз за месяц попал в символическую сборную Серии A
Украинский хавбек продолжит выступать за клуб из Бергамо в следующем сезоне. Главный наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини видит в Малиновском замену бывшему капитану команды Папу Гомесу. Аргентинец покинул итальянский клуб в январе 2021 года из-за конфликта с главным тренером и перешел в Севилью.
Поэтому Интеру придется подождать с переходом украинца. По данным Transfermarkt, трансфер Руслана обойдется клубам в 21 миллион евро. Его контракт с бергамовцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
- В этом сезоне Малиновский провел в "черно-синей" футболке 37 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач.
- За последние 6 поединков украинский футболист наколотил 4 гола и сделал 3 ассиста. Руслану удалось установить удивительную статистику, которую не может догнать ни один полузащитник топ-5 лучших европейских лиг.
- Полузащитник стал вторым игроком топ-5 лиг Европы по средней оценке за 6 последних матчей. Лучший результат только у Лионеля Месси.