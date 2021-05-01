Солідна сума за трансфер Маліновського

Аталанта не планує розлучатись з лідером збірної України найближчим часом. Головний наставник клубу Джан П'єро Гасперіні бачить у Маліновському заміну колишньому капітану команди Папу Гомесу. Аргентинець покинув італійський клуб у січні 2021 через конфлікт із тренером та перейшов в іспанську Севілью.

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Однак керівництво Аталанти готове таки відпустити футболіста в інший клуб. Але за цей трансфер командам прийдеться віддати солідні гроші. Італійці хочуть виручити за продаж Руслана 40 мільйонів євро. або більше. Менші суми за футболіста будуть відразу отримувати негативну відповідь від клубу з Бергамо.

Нещодавно з'явилась інформація, що Інтер зацікавився лідером з України та готовий віддати за нього 25 мільйонів євро.

За даними Transfermarkt, трансфер Маліновського обійдеться клубам у 21 мільйон євро. Його контракт із бергамівцями розрахований до 30 червня 2023 року.