Неудержимый Малиновский

Уже на 22-й минуте встречи Руслану Малиновскому удалось размочить нули на табло. Футболист получил классную передачу пяткой от Муриэля и пробил прямо в угол ворот гостей.

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В последних 6 матчах украинец демонстрирует феноменальную результативность – 4 гола и 5 ассистов. С марта ни один из полузащитников топ-5 лучших европейских лиг не сумел превзойти статистику Малиновского. Одинаковую результативность с Русланом показал опытный 34-летний игрок Марселя Димитри Пайет. За этот промежуток времени француз забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Тройку лидеров замкнул атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард – 6 голов и 2 ассиста. Из этой тройки именно игрок "красных дьяволов" больше всего наколотил мячей в ворота соперников.

Малиновский может уже в следующем поединке против Сассуоло улучшить свои показатели. Матч состоится 2 мая.

Видео гола Малиновского