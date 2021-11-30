Страсть и сердце: какими должны быть футболисты Дженоа под руководством Шевченко

Андрей Шевченко попытается оставить Дженоа в Серии А. Но для этого украинскому наставнику нужно усиливать команду.

Шевченко: Красота футбола в этой страсти

Перед украинским тренером стоит сложная задача – сохранить для Дженоа прописку в Серии А. Андрей Шевченко ранее заявлял, что сделает все возможное, чтобы помочь команде.

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Шевченко в дебютных матчах во главе команды не смог рассчитывать на ряд футболистов. Поэтому для выполнения задачи "грифонам" нужно качественно усилиться.

Бывший наставник сборной Украины рассказал, какие качества хочет видеть в футболистах своей команды.

Страсть, страсть и, конечно, сердце. Красота футбола в этой страсти, правильном настроении, вере в себя и нежелании сдаваться. Всегда идти вперед,

– сказал тренер итальянского клуба.

"Я всегда узнаю себя. Сконцентрированный, принимаю решения с холодной головой. В то же время с большой страстью, желанием учиться новому и применить эти знания", – добавил Шевченко.

Шевченко пришел спасать Дженоа