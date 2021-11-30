Шевченко: Красота футбола в этой страсти
Перед украинским тренером стоит сложная задача – сохранить для Дженоа прописку в Серии А. Андрей Шевченко ранее заявлял, что сделает все возможное, чтобы помочь команде.
Стоит внимания Три преимущества Шевченко: совладелец Дженоа не отрицал приобретение клуба из Украины
Шевченко в дебютных матчах во главе команды не смог рассчитывать на ряд футболистов. Поэтому для выполнения задачи "грифонам" нужно качественно усилиться.
Бывший наставник сборной Украины рассказал, какие качества хочет видеть в футболистах своей команды.
Страсть, страсть и, конечно, сердце. Красота футбола в этой страсти, правильном настроении, вере в себя и нежелании сдаваться. Всегда идти вперед,
– сказал тренер итальянского клуба.
"Я всегда узнаю себя. Сконцентрированный, принимаю решения с холодной головой. В то же время с большой страстью, желанием учиться новому и применить эти знания", – добавил Шевченко.
Шевченко пришел спасать Дженоа
- 7 ноября Андрей Шевченко стал у руля итальянского клуба. Наставник уже провел во главе "грифонов" два матча – поражение от Ромы (0:2) и мировая с Удинезе (0:0). После второго поединка специалист из Украины остался доволен своими подопечными.
- Дженоа после 14 туров находится в зоне вылета – 18-е место среди 20 команд Серии А.
- Следующий поединок будет знаковым для Андрея Николаевича. Его команда дома примет Милан – клуб, в котором раньше выступал украинский наставник. Встреча состоится 1 декабря.
- В Италии верят, что украинцу удастся оставить Дженоа в элитном дивизионе. Сам наставник сравнил сохранность прописки с финалом Лиги чемпионов.