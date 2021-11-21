Дженоа – Рома 0:2

Гол: Гьян, 82, 90+4

Смотрите также Интер нанес Наполи первое поражение в Серии А и вернулся в чемпионскую гонку: видеообзор игры

Шевченко появился с Моуринью

Андрей Шевченко принял предложение возглавить Дженоа перед паузой на матчи сборных. Перед дебютом в Серии А в статусе тренера у Шевченко было около двух недель, чтобы подготовить "грифонов".

Первый матч против Ромы Шевченко решил сыграть по схеме 3:5:2. Защищать ворота тренер доверил опытному Сальваторе Сиригу. В центре поля вышел опытный Милан Бадель, а на острие атаки появились два форварда, один из которых Горан Пандев.

Шевченко вышел из подтрибунного помещения вместе с наставником Ромы Жозе Моуринью. Украинский тренер в статусе футболиста работал под руководством "Особенно" в Челси.



Шевченко и Моуринью / Скриншот трансляции

Поединок в Генуе начался с доминирования Ромы. "Волки" даже успели забить гол, который арбитр сразу отменил. Мхитарян мощно пробил издалека и мяч рикошетом от руки Абрахама залетел в ворота. Это и стало причиной отмены мяча.

В середине тайма "грифоны" выровняли игру, попытавшись забрать мяч под контроль. Это позволило гостям ловить соперника на контратаках. Одна из таких едва не завершилась голом Шомуродова на 29-й минуте.

В общем, первый тайм был немного сухой – всего по одному удару в створ ворот.

Достойно внимания У Шевченко в Дженоа есть все для достижения хороших результатов, – вице-президент Милана

Единственный шанс Дженоа и роковой гол

Во втором тайме рисунок игры не менялся: "волки" контролировали мяч, когда "грифоны" искали счастья в контратаках. Один из выпадов Дженоа чуть не завершился голом на 71-й минуте.

Подопечные Шевченко благодаря классной комбинации прорвались во владения Патрисиу, после чего Васкес выполнил прострел на Стураро. Казалось, полузащитник хозяев отправит мяч в ворота, однако римлян спас Эль-Шаарави.

В конце матча Жозе Моуринью выпустил 18-летнего Феликса Афена-Гьяна. Футболист из Ганы отблагодарили тренера и принес победу, забив гол на 82-й минуте. Ассист на свой счет записал Мхитарян.

В компенсированное время Афена-Гьяна добил "грифонов": ганец из-за пределов штрафной шокировал фанатов, забив удивительный гол!

Дженоа опустилась в зону вылета