Все уверены в Шевченко Андрей Шевченко принял команду в сложной ситуации. Дженоа очень плохо начала новый сезон и после 13 туров находится в зоне вылета. Стоит внимания Три преимущества Шевченко: совладелец Дженоа не отрицал приобретение клуба из Украины Новый тренерский штаб во главе с Шевченко пришел спасать "грифонов" от вылета из Серии А. В Италии уверены, что команде удастся сохранить прописку под руководством украинского наставника. Об этом рассказал скаут Серии А Алекс Великих. Специалист анонсировал крупные финансовые затраты у Дженоа на трансферном рынке. Бывший тренер сборной Украины сможет приобрести футболистов под свою схему игры. Скаут прогнозирует, что Дженоа выполнит задачу сохранения прописки еще за три – четыре тура до завершения чемпионата Италии. В любом случае, над проектом Шевченко в Дженоа работает многие и верю, что этот проект украинского тренера в топ-чемпионате будет успешным, мы только в начале пути восхождения легенды Шевченко-тренера не меньшей величины, чем Шевченко-игрока, – добавил Великих. Шевченко приехал спасать Дженоа 7 ноября Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа. Украинский тренер подписал соглашение до конца июня 2024 года. Сложный период ждет украинца. Дженоа идет 18-й среди 20 клубов в таблице Серии А. В активе команды лишь 9 очков. Наставник уже дебютировал на тренерском мостике "грифонов". Однако сделал это с домашнего поражения от Ромы (0:2). Украинец заявил, если команде удастся сохранить прописку в Серии А, это будет огромное достижение. Шевченко сравнил такую цель с финалом Лиги чемпионов. Следующий матч Дженоа сыграет на выезде против Удинезе (28 ноября).