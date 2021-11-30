Шевченко: Краса футболу у цій пристрасті
Перед українським тренером стоїть складне завдання – зберегти для Дженоа прописку у Серії А. Андрій Шевченко раніше заявляв, що зробить усе від себе можливе, щоб допомогти команді.
Варте уваги Три переваги Шевченка: співвласник Дженоа не заперечив придбання клубу з України
Шевченко у дебютних матчах на чолі команди не зміг розраховувати на цілий ряд футболістів. Тому для виконання завдання "грифонам" потрібно якісно підсилитись.
Колишній наставник збірної України розповів, які якості хоче бачити у футболістах своєї команди.
Пристрасть, пристрасть і, звичайно ж, серце. Краса футболу у цій пристрасті, правильному настрої, вірі у себе і небажанні здаватись. Завжди йти вперед,
– сказав тренер італійського клубу.
"Я завжди впізнаю себе. Сконцентрований, приймаю рішення з холодною головою. Водночас з великою пристрастю, бажанням вчитись новому і застосувати ці знання", – додав Шевченко.
Шевченко прийшов рятувати Дженоа
- 7 листопада Андрій Шевченко прийшов до керма італійського клубу. Наставник вже провів на чолі "грифонів" два матчі – поразка від Роми (0:2) та мирова з Удінезе (0:0). Після другого поєдинку фахівець з України залишився задоволений своїми підопічними.
- Дженоа після 14 турів перебуває у зоні вильоту – 18 місце серед 20 команд Серії А.
- Наступний поєдинок буде знаковим для Андрія Миколайовича. Його команда вдома прийме Мілан – клуб, у якому раніше виступав український наставник. Зустріч відбудеться 1 грудня.
- В Італії вірять, що українцю вдасться залишити Дженоа в елітному дивізіоні. Сам наставник порівняв збереження прописки з фіналом Ліги чемпіонів.