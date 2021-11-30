Шевченко: Краса футболу у цій пристрасті

Перед українським тренером стоїть складне завдання – зберегти для Дженоа прописку у Серії А. Андрій Шевченко раніше заявляв, що зробить усе від себе можливе, щоб допомогти команді.

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Шевченко у дебютних матчах на чолі команди не зміг розраховувати на цілий ряд футболістів. Тому для виконання завдання "грифонам" потрібно якісно підсилитись.

Колишній наставник збірної України розповів, які якості хоче бачити у футболістах своєї команди.

Пристрасть, пристрасть і, звичайно ж, серце. Краса футболу у цій пристрасті, правильному настрої, вірі у себе і небажанні здаватись. Завжди йти вперед,

– сказав тренер італійського клубу.

"Я завжди впізнаю себе. Сконцентрований, приймаю рішення з холодною головою. Водночас з великою пристрастю, бажанням вчитись новому і застосувати ці знання", – додав Шевченко.

Шевченко прийшов рятувати Дженоа