Три причины, почему клуб выбрал Шевченко

Один из совладельцев Дженоа Джош Вондер назвал три причины, почему "грифоны" остановились на кандидатуре Андрея Шевченко. Во-первых, руководству клуба нравится видение игры украинского наставника. Вондер назвал бывшего тренера сборной Украины умным мужчиной с европейским опытом.

Читайте также Это только начало, – Шевченко оценил свой дебютный матч во главе Дженоа

Вторая причина – честность Шевченко. Когда у Дженоа искали нового наставника, то общались со многими людьми, которые только с теплотой отзывались об украинце.

И, в-третьих, его должны уважать игроки. Больше, чем кого-либо из кандидатов. Он очень успешен как футболист, а команде нужен настоящий лидер. Поэтому он для нас лучший вариант,

– рассказал Вондер.

Могут купить украинский клуб

Не исключено, что благодаря Шевченко совладельцы Дженоа обратят внимание на украинский чемпионат. В клубе заинтересованы иметь в своей собственности команды со всего мира: "Восточная Европа – одно из мест, где надеемся будем находить талантливых футболистов".

По мнению Вондера, успешная карьера Шевченко в сборной Украины поможет развитию такого проекта как Дженоа. Он не исключил возможности приобретения одного из украинских клубов.

Украина – страна, в которой много футбольных талантов. Мы убедились в этом благодаря Шевченко. Это большая часть Европы. Возможно, однажды у нас будет и там клуб,

– заинтриговал совладелец итальянцев.

Шевченко возглавил Дженоа