Три причины, почему клуб выбрал Шевченко
Один из совладельцев Дженоа Джош Вондер назвал три причины, почему "грифоны" остановились на кандидатуре Андрея Шевченко. Во-первых, руководству клуба нравится видение игры украинского наставника. Вондер назвал бывшего тренера сборной Украины умным мужчиной с европейским опытом.
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Вторая причина – честность Шевченко. Когда у Дженоа искали нового наставника, то общались со многими людьми, которые только с теплотой отзывались об украинце.
И, в-третьих, его должны уважать игроки. Больше, чем кого-либо из кандидатов. Он очень успешен как футболист, а команде нужен настоящий лидер. Поэтому он для нас лучший вариант,
– рассказал Вондер.
Могут купить украинский клуб
Не исключено, что благодаря Шевченко совладельцы Дженоа обратят внимание на украинский чемпионат. В клубе заинтересованы иметь в своей собственности команды со всего мира: "Восточная Европа – одно из мест, где надеемся будем находить талантливых футболистов".
По мнению Вондера, успешная карьера Шевченко в сборной Украины поможет развитию такого проекта как Дженоа. Он не исключил возможности приобретения одного из украинских клубов.
Украина – страна, в которой много футбольных талантов. Мы убедились в этом благодаря Шевченко. Это большая часть Европы. Возможно, однажды у нас будет и там клуб,
– заинтриговал совладелец итальянцев.
Шевченко возглавил Дженоа
- 7 ноября Дженоа официально объявила о назначении Андрея Шевченко. Наставник подписал соглашение до 30 июня 2024 года.
- Украинский специалист уже успел дебютировать на тренерском мостике "грифонов". Правда, сделал это с поражения от Ромы да еще и на глазах родных болельщиков Дженоа.
- Украинец заверил, если команде удастся сохранить прописку в Серии А, это будет огромное достижение. Шевченко сравнил такую цель с финалом Лиги чемпионов.
- Сезон-2021/2022 "грифоны" начали очень неудачно. После 13-ти туров клуб находится в зоне вылета – 18 место, имея в своем активе лишь 9 очков.