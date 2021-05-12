Деньги могут помешать трансферу

Интер вошел в список клубов, наиболее заинтересованных в кандидатуре Руслана Малиновского. Спортивный директор миланской команды Пьеро Аузилио уже готов даже сесть за стол переговоров с президентом Аталанты, но есть одна проблема.

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Благодаря классной игре украинца его трансферная стоимость резко возросла, поэтому Интер вряд ли готов выложить кругленькую сумму за забивного лидера сборной Украины.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера украинского футболиста в 21 миллион евро. Его контракт с бергамовцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Аталанта же готова отпустить украинского полузащитника за 40 миллионов евро или даже больше. Меньшие суммы за футболиста будут сразу откидываться руководством клуба.