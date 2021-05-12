Деньги могут помешать трансферу
Интер вошел в список клубов, наиболее заинтересованных в кандидатуре Руслана Малиновского. Спортивный директор миланской команды Пьеро Аузилио уже готов даже сесть за стол переговоров с президентом Аталанты, но есть одна проблема.
Интересно Украинец Малиновский второй месяц подряд признан лучшим игроком Аталанты
Благодаря классной игре украинца его трансферная стоимость резко возросла, поэтому Интер вряд ли готов выложить кругленькую сумму за забивного лидера сборной Украины.
Аталанта же готова отпустить украинского полузащитника за 40 миллионов евро или даже больше. Меньшие суммы за футболиста будут сразу откидываться руководством клуба.
- В этом сезоне Малиновский сыграл за клуб из Бергамо 39 матчей, в которых наколотил 8 голов и отдал аж 10 ассистов. В последних 8 встречах Руслан обязательно отмечается результативными действиями на поле.
- В поединке против Пармы украинец бильярдным ударом размочил нули на табло.
- Руслану еще ранее удалось установить удивительную статистику, которую не может догнать ни один полузащитник топ-5 лучших лиг Европы.
- Также ранее полузащитник стал вторым игроком топ-5 лиг Европы по средней оценке за 6 последних матчей. Лучший результат только у звездного нападающего Барселоны Лионеля Месси.