Гроші можуть стати на заваді трансферу
Інтер увійшов у список клубів, які найбільш зацікавлені у кандидатурі Руслана Маліновського. Спортивний директор міланської команди П'єро Аузіліо вже готовий навіть сісти за стіл перемовин із президентом Аталанти, але є одна проблема.
Цікаво Українець Маліновський другий місяць поспіль визнаний найкращим гравцем Аталанти
Завдяки класній грі українця його трансферна вартість різко зросла, тому Інтер навряд чи готовий викласти кругленьку суму за забивного лідера збірної України.
Аталанта ж готова відпустити українського півзахисника за 40 мільйонів євро або навіть більше. Менші суми за футболіста будуть відразу відкидатись керівництвом клубу.
- У цьому сезоні Маліновський зіграв за клуб з Бергамо 39 матчів, у яких наколотив 8 голів та віддав аж 10 асистів. В останніх 8 зустрічах Руслан обов'язково відзначається результативними діями на полі.
- У поєдинку проти Парми українець більярдним ударом розмочив нулі на табло.
- Руслану ще раніше вдалось встановити дивовижну статистику, яку не може наздогнати жоден півзахисник топ-5 найкращих ліг Європи.
- також раніше півзахисник став другим гравцем топ-5 ліг Європи за середньою оцінкою за 6 останніх матчів. Кращий результат лише у зіркового нападника Барселони Ліонеля Мессі.