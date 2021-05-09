8 гол Малиновского
Руслан Малиновский отличился на 12 минуте игры поединка Парма – Аталанта в рамках 35 тура Серии А.
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Украинский хавбек за пределами штрафной получил передачу от Иличича, обманным маневром убрал соперника и пробил. Руслан попал в нижний угол.
Видео гола Малиновского
Аталанта Малиновского борется за серебряные награды чемпионата Италии. Победа над Пармой поможет команде закрепиться на второй строчке.
- Для Руслана Малиновского игра против Пармы уже 39 в сезоне-2020/2021. На счету украинца 8 голов и 10 результативных передач.
- Руслан два месяца подряд признан лучшим игроком Аталанты.