Спортивные события дарят своим болельщикам немало азарта. Иногда к этому можно добавить и финансовые выигрыши, если удачно сделать ставку. Но главное при этом не попасть к мошенникам. Потому что вместо радости от победы можно остаться ни с чем.

Махинаций, связанных со ставками на спорт, немало. Мы предлагаем разобрать наиболее распространенные из них подробно, чтобы знать, как не попасть в сети мошенников.

Играйте ответственно

Для начала отметим, что ставки на спорт не стоит воспринимать как шанс моментально разбогатеть. Это азарт – да, возможность проверить свои знания – да, постоянный заработок – вряд ли. Это стоит воспринимать как интеллектуальную игру, а не гонку за деньгами.

Советуем при ставок полагаться на свой разум и не прибегать к услугам различных "помощников". Также подробнее подходить к выбору букмекерской конторы. Поэтому играть ответственно.

Сомнительные букмекерские конторы

Для начала стоит выбрать надежную букмекерскую контору. Ведь в интернете немало сомнительных "букмекеров" и сайтов мошенников. Почти все они работают нелегально, а это может привести к тому, что свой выигрыш можно и не получить.

В чем проблема

Нелегальные букмекерские конторы могут не выплатить выигрыш. Учитывая, что все транзакции происходят онлайн, банк может заблокировать вашу карту при транзакциях с таким букмекерами, считая их подозрительной операцией.

Основные признаки букмекеров-мошенников

Отсутствие лицензии . Любая букмекерская контора должна иметь международную лицензию для своей работы. Это будет гарантией того, что вы сможете получить свой выигрыш. Если такой лицензии нет, не будет куда жаловаться.

. Любая букмекерская контора должна иметь международную лицензию для своей работы. Это будет гарантией того, что вы сможете получить свой выигрыш. Если такой лицензии нет, не будет куда жаловаться. Отсутствие адреса букмекерской конторы . Официальная регистрация предполагает, что у букмекерской конторы должен быть и офис. Реальный адрес. Если его нет, то это тоже должно вызывать подозрение.

. Официальная регистрация предполагает, что у букмекерской конторы должен быть и офис. Реальный адрес. Если его нет, то это тоже должно вызывать подозрение. Проблемы с сайтом. Мошенники не слишком озабочены своим сайтом, чтобы он был удобным для клиента. Здесь речь идет и о дешевом дизайне и слабом функционале, пустые разделы сайта.

Мошенники не слишком озабочены своим сайтом, чтобы он был удобным для клиента. Здесь речь идет и о дешевом дизайне и слабом функционале, пустые разделы сайта. Верификация профиля . Для регистрации на сайте букмекерской конторы вам надо пройти верификацию для подтверждения своей личности. Если этого нет, это может свидетельствовать о как минимум плохой работе службы безопасности букмекеров.

. Для регистрации на сайте букмекерской конторы вам надо пройти верификацию для подтверждения своей личности. Если этого нет, это может свидетельствовать о как минимум плохой работе службы безопасности букмекеров. Способ получения выигрыша. Сомнительные букмекеры стараются избегать работы с банковскими картами, работая через платежные системы. Все потому, что банк может и заблокировать сделку, если посчитает ее подозрительной. Но если репутация букмекерской конторы чистая, то она будет работать с банками. Отсутствие такой возможности – один из важных пунктов легальности букмекерской конторы.

Сомнительные букмекеры стараются избегать работы с банковскими картами, работая через платежные системы. Все потому, что банк может и заблокировать сделку, если посчитает ее подозрительной. Но если репутация букмекерской конторы чистая, то она будет работать с банками. Отсутствие такой возможности – один из важных пунктов легальности букмекерской конторы. Отсутствие обратной связи с клиентом. Вы всегда должны иметь возможность связаться с букмекерами. Причин для такой связи может быть немало. Но если вы не можете получить ответы на свои вопросы, это вас должно насторожить.

Вы всегда должны иметь возможность связаться с букмекерами. Причин для такой связи может быть немало. Но если вы не можете получить ответы на свои вопросы, это вас должно насторожить. "Щедрые" бонусы . Мошенники пытаются "затянуть" на свой сайт "щедрыми" бонусами. Но если присмотреться к ним поближе, то получить их не так просто. Или вывести деньги с такого бонуса будет довольно сложно.

. Мошенники пытаются "затянуть" на свой сайт "щедрыми" бонусами. Но если присмотреться к ним поближе, то получить их не так просто. Или вывести деньги с такого бонуса будет довольно сложно. Отзывы на форумах. Перед тем, как выбрать букмекерскую контору, стоит прочитать отзывы о нем на форумах – спортивных или среди любителей ставок. Лучше прочитать несколько форумов, и подойти ответственно к этому выбору.

Поэтому мы рекомендуем ставить в известных букмекерских конторах. Такие компании следят за своей репутацией, поэтому не допускают обмана. Они широко представлены на международном рынке, сотрудничают со спортсменами и клубами. Например Marathonbet.

Кто такие каперы

Еще один способ махинаций – попасть к так называемому каперу. Это люди, которые "помогают" со ставками на спорт. Они работают различными способами – "продают результаты договорных матчей" или делятся своими "прогнозами" на такие матчи, "раскручивают" ваш счет или учат вас делать "правильные ставки". Схем немало.

Все эти люди обещают проход ставок на уровне от 80%. Некоторые не стесняется указать и все 95%. Заманивают новых клиентов они фотографиями своей успешной жизни от побед на ставках. Поэтому в их соцсетях будет немало фотографий денег, элитных автомобилей и роскошного отдыха. А также "скрины" выигрышных ставок. Все ради того, чтобы вы поверили в их успешность.

Такие страницы имеют большое количество "подписчиков", а в комментариях – благодарности за их прогнозы, благодаря которым люди выиграли немалые суммы денег. Вот только значительная часть подписчиков будет ботами. А комментарии если и будут правдивыми, то не так и много. Негативные комментарии же будут удалены. Все ради того, чтобы страница такого капера и в дальнейшем казалась успешной.

Чтобы заманить вас, каперы могут даже "проанализировать" предыдущие матчи соперников. Хотя, как правило, их анализ – не более, чем сбор информации, которую можно собрать за 5 минут. Это все можно сделать и вы. Или посмотреть анализы экспертов и самостоятельно составить свой прогноз на матч. Бесплатно.

Продажа прогнозов

Наиболее распространенный способ махинаций является "продажа прогнозов" таким капером. Человек за деньги присылает вам свой прогноз на определенное спортивное событие. Сумма, которую вам придется заплатить, может быть различной – от 100 гривен и выше. Все зависит от того, насколько "раскручена" страница капера. А также от того, ординар-ставка это, или экспресс.

В чем проблема

Капер в этом случае ничем не рискует. Он получает деньги от вас, а вам присылает свои "мысли" об этой игре. Если вы проиграете, он вам ничего не возместит. Если вы первый раз выиграете, то может попасть на крючок капера. И в следующий раз заплатить большую сумму.

Как это происходит

Например, есть футбольный матч. В нем возможны три результаты – победа команды A, ничья или победа команды B. Капер-мошенник одной группе рассылает "прогноз" о победе команды A, второй – о ничьей в матче, а третий – о победе команды B. Один из таких "прогнозов "в итоге зайдет. Поэтому те, кто его получили, будут иметь причины доверять капером больше, ведь он доказал свою "профпригодность".

А для тех, кому не повезло, то капер может просто заблокировать все общение с ними (и их сообщения не будут у него на странице). Или предложить им "возмещение" – еще один свой прогноз бесплатно. Угадает – у вас появятся причины ему доверять. Не угадает – вы пойдете в бан. Возможности пожаловаться в такого капера на странице у вас не будет. Там есть место только для хвалебных од, не больше.

Разновидности

Иногда каперы, чтобы заманить больше клиентов, прибегают к "благородному" поступку – предлагают наложенный платеж своего прогноза. Делается это для того, чтобы вы больше доверяли капером в случае победы. Но опять подчеркнем – играете вы на свои деньги, а не капера. Поэтому, если вы проиграете после такого прогноза, то проиграете свои деньги. Капер же ничего не потеряет.

Продажа данных о договорных матчах

Тоже довольно популярный вид мошенничества. В любых сообществах, связанные со спортом и ставками, будут сообщение о "продаже информации о договорных матчах". Обычно, продавцом будет человек, который "приближен" к организаторам договорных матчей.

В чем проблема

Мы не можем утверждать, что договорных матчей нет. Это проблема современного спорта, которая "убивает" всю суть соревнований. Но таких случаев не так много. И если такое происходит, то об этом знают не так много людей. И они точно не заинтересованы, чтобы информация стала доступной другим. Ведь это уголовная ответственность для организаторов и дисквалификация для спортсмена. А если информация таки сумеет "просочиться" в массы, то о ней узнают и букмекеры. И если они заметят значительное количество ставок на одинаковый результат, то могут и снять событие с линии.

Что касается самого "продавца", то ему следует задать простой вопрос: почему он сам не поставит все свои деньги на этот договорной матч, если он знает его результат? Как и в предыдущем виде махинаций, такой человек ничего не теряет. Теряете только вы, если ваша ставка не выиграет.

Раскрутка счета или аккаунта

Популярной стала и так называемая "раскрутка счета", или "раскрутка аккаунта".

В первом случае капер предлагает сбросить ему деньги, на которые он будет делать ставки. А после выигрыша сумму дохода вы поделите. Иногда речь идет об определенной суммы, которую этот человек в конечном итоге должен выиграть. Иногда "выплаты" должны быть через определенный период времени.

В случае "раскрутки аккаунта" вы предоставляете доступ к своему профилю на сайте букмекерской конторы. Играют каперы тоже на ваши деньги. Своих они не ставят. Поэтому ни в коем случае не доверяйте доступ к своему счету посторонним людям.

В чем проблема

Снова, снова и снова – деньги в таком случае теряете только вы. Капер ничем не рискует. Ведь играет на ваши деньги. И в случае проигрыша он не будет вам ничего компенсировать. Несмотря на все обещания. Поэтому задайте себе вопрос: для чего человеку "раскручивать" чужой счет, если она это может делать со своим. В истории о том, что букмекеры заблокировали их за то, что они "настолько раз успешно играли", верить не стоит.

Продажа программ

Реклама в интернете теперь завалена и продажей компьютерных программ, которые будут анализировать матчи, и выдавать свои прогнозы. Или доступом к чат-боту, куда сбрасываются прогнозы на матчи. Но все, что могут такие программы, так это собирать информацию и выдавать ее в цифрах. Вычислить результат матча они могут в рамках математической погрешности.

А проанализировать матчи вы можете и сами. И для этого не надо тратить много денег на покупку таких программ.

Поэтому напоминаем еще раз – к ставкам на спорт надо относиться как к развлечению. Но подходить к этому с трезвым умом. Стоит играть ответственно и не прибегать к услугам мошенников.