Неизвестный выиграл 33 тысячи евро на Формуле-1

6-го сентября на подиуме гран-при Италии оказалось неожиданное трио. Дебютную победу в Формуле-1 одержал француз Пьер Лозунге, а за ним финишировали испанец Карлос Сайнс и канадец Лэнс Стролл.

Такой финал в Монце помог обогатиться неизвестному в Финляндии. В букмекерской конторе неизвестный сделал ставку на то, кто попадет на подиум гран-при Италии.

Была принята ставка, что гонку выиграет француз Пьер Лозунге (Alpha Tauri), на втором месте финиширует Карлос Сайнс (McLaren), а третьим будет – Лэнс Стролл (Racin Point).

До гран-при Италии состоялось 7 этапов, 5 из которых выиграл Льюис Хэмилтон. По одному этапу в свой актив записали Валттери Боттас и Макс Ферстаппен.

Таким образом, победу любого другого пилота букмекеры оценивали очень высоко. Шансы на то, что на подиум гран-при Италии попадут Лозунге, Сайнс и Стролл были 166 990 к одному!

Неизвестный поставил на такой итог скромные 20 центов, что примерно 6 гривен. Выигрыш составил 33 398 евро, что более миллиона гривен.

В Marathonbet сорвали куш

Кто не рискует – тот не пьет шампанского. Это выражение как никакое другое подходит для клиента букмекерской компании Marathonbet, выигравшего 878 000 евро.

Игрок 17 октября приобрел купон за 2 евро, в котором были предусмотрены результаты аж 15 матчей в тотализаторе:

"Наполи" – "Аталанта"

"Интер" – "Милан"

"Реджано" – "Кьево"

"Порденоне" - СПАЛ

"Барнсли" – "Бристоль Сити"

"Бирмингем Сити" – "Шеффилд" Уэнсдей

"Лас-Пальмас" – "Альмерия"

"Картахена" – "Фуэнлабрада"

"Родез" – " Труа"

"Нер" – "Кан"

"Коритиба" – "Сантос"

"Гурник" Забже – "Ракув" Ченстохова

Чсмс Яссы – "Сепси" ОСК Сфинту Георге

"Клифтонвилл – "Гленторан"

"Селтик – Рейнджерс"

В итоги все матчи сыграли, и купон стал выигрышным.

Что такое тотализаторы. Футбольный тотализатор – это вид пари между букмекерами и игроком. Игроку нужно спрогнозировать результаты тех матчей, которые контора добавила в специальный список. В зависимости от количества правильных вариантов, беттор получает прибыль, или теряет сумму ставки.

Подарок на 8 марта

8-е марта 2017 года вошло в историю футбола как один из самых крупных камбэков. А все потому, что "Барселона" смогла отыграться после поражения от французского ПСЖ (4:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Барселона" сделала камбэк в домашней игре, одержав победу 6:1. В параллельном матче дортмундская "Боруссия" со счетом 4:0 разгромила португальскую "Бенфику".

"Барселона" – ПСЖ видеообзор