В Мюнхене неизвестный болельщик поставил 20 евро и угадал точные счета этих двух поединков. Общий коэффициент ставки составил 840, что позволило счастливому фану выиграть почти 16 тысяч евро.
Том Хэнкс сорвал куш на "Лестере"
В 2016 году мир футбола разделился на тех, кто празднует невероятную сенсацию, и оплакивает безумные потери. Так, речь идет о неожиданном чемпионстве "Лестера" в английской Премьер-лиге (АПЛ).
Британские букмекеры еще до формального чемпионства "лис" заявляли, что будут вынуждены выплатить огромные деньги в том случае, если "Лестер" станет чемпионом Англии.
Перед началом сезона коэффициент на победу "Лестера" в чемпионате доходил до 5000 к 1, на лидерство к Рождеству – 1000 к 1.
Таким образом, только в Великобритании игрокам было выплачено более 25 миллионов фунтов. Это самые большие потери букмекерского бизнеса на одно событие за всю историю.
Победа "Лестера" заставила многих букмекеров отказаться от коэффициентов на уровне 5000 на победителя перед стартом сезона.
"Лестер" празднует чемпионство видео
Хэнкс заявил, что перед началом чемпионата Англии по футболу сезона-2015/16 поставил 100 фунтов стерлингов на победу "Лестера" в турнире. Об этом он рассказал The Guardian.
"Знаете, что я сделал в начале сезона? Поставил 100 фунтов на "Лестер". Не верите? Это ваше право, но я думаю, что поступил правильно", – рассказал актер.
Судьба выигрыша Хэнкса, который должен был заработать около 500 тысяч фунтов, не известна.
Неизвестный сорвал куш на позорном поражении Бразилии
Видимо, бразильские болельщики хотят стереть из памяти домашний мундиаль в 2014 году. В полуфинале чемпионата мира Бразилия была уничтожена Германией со счетом 7:1.
Спрогнозировать такой разгром "пентакампионов", пожалуй, не взялся бы даже самый большой фанат Германии.
Но оказалось, что английский болельщик угадал счет полуфинального матча. Об этом сообщало издание The Telegraph.
Поклонник футбола поставил 20 долларов на то, что Сами Хедира забьет в какую-либо минуту, а немцы выиграют со счетом 7:1.
Коэффициент на событие составлял 500 к одному, таким образом выигрыш составил 46 380 долларов.
Бразилия – Германия видеообзор