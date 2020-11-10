В футболе, как в обычной жизни, все приходит со своим или чужим опытом. И именно благодаря детальному анализу и сопоставлению фактов люди получают стратегию. Стратегия – это то, что позволяет достичь поставленной цели.

Стратегия ставок на футбол – это правила и принципы, которые вывели игроки букмекерских контор именно на личном опыте. Такие стратегии помогают новичкам и опытным игрокам одерживать систематические победы.

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Рассмотрим три самые распространенные стратегии ставок на футбол.

Стратегия ставок на двойной шанс

Одной из самых простых и популярных является ставка на двойной шанс. Она предусматривает ординар на матч, который выигрывает при двух случаях из трех возможных.

Ординар – это ставка на результат одного матча.

На рынке двойного шанса игроки имеют возможность сделать следующие три ставки:

1Х – победа первой команды или ничья;

Х2 – победа второй команды или ничья;

12 – победа первой или второй команды.

Эксперты рекомендуют ставить на двойной шанс в таких трех случаях.

Подстраховка фаворита. Если игрок сомневается в успехе фаворита матча, но хочет сделать большую ставку, то ему следует взять победу одной команды с ничьей. Например, 1X (победа первой команды или ничья).

Иногда на бумаге фаворит матча очевиден, однако соперник может удивить на футбольном поле. Если на чистую победу фаворита коэффициент составляет 1.95, то на 1Х можно поставить примерно за 1.30.

¡????? en Nervión!



Remontada épica del #SevillaFC para llevarse una victoria importantísima con un hombre menos. ¡Este equipo nunca se rinde!

#UCL #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/jZcUwYmd8g — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 4, 2020

Ставка на аутсайдера матча. Пандемия коронавируса внесла определенные коррективы. Не все команды могут бороться на несколько фронтов. В частности, украинские клубы "Динамо " и" Шахтер " почувствовали серьезные проблемы, когда начали соревноваться на внутренней арене и европейской.

Таким образом, иногда целесообразно поставить против фаворита игры.

Следует выбирать матчи, где у фаворита есть проблемы с составом, мотивацией или накопившаяся усталость. В последнее время в клубах фиксируют вспышки коронавируса. Кроме того, участились травмы игроков, которые банально не выдерживают бешеного темпа. Двойной шанс на аутсайдера и ничья будет с высоким коэффициентом.

Ставка против ничьей. Эту стратегию следует использовать, если встречаются соперники, которых устраивает только победа.

Среди преимуществ ставок на двойной итог – простота в понимании, выше вероятность прохода по сравнению с пари на чистую победу. Среди недостатков – низкие коэффициенты, хотя это подходит игрокам, которые ставят высокие суммы.



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Флэт в ставках на футбол

Игрокам, которые приходят в мир ставок, следует обратить внимание на флэт. Это стратегия, когда игрок ставит фиксированную сумму на каждую ставку независимо от коэффициента и размера банка.

Например, банк игрока составляет 1000 гривен, и он решил ставить по 10 гривен на каждый выбор. Благодаря этой стратегии игрок точно не проиграет банк моментально.

Стратегия ставок флэт подразумевает ставки на точный счет в футболе, и на результаты, и на желтые карточки.

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Чтобы лучше понять, что такое флэт, рассмотрим несколько его разновидностей.

Академический флэт

Это тот вариант, когда размер ставки равен 1-3% от начального банка игрока в зависимости от значимости события и степени ее вероятности. Простыми словами, размер ставки определяется после анализа линии и события в сторону увеличения или уменьшения.

Если игрок специализируется на футболе, то академический флэт – это настоящая находка. При дисциплинированном подходе игрок страхует себя от рисков проиграть. Играя по 3%, после луз-серии игрок снижает ставку до 2% или 1%.

Статичный флет

Это статическая стратегия, которая практически не предполагает риска и рассчитана на достаточно большой объем капитала. 100% реального банка игрока, разыгрываемых статическим флетом, будут равны обороту, а именно: 100 ставок по 1%. Именно учитывая эту особенность, такой флэт именуется статическим.

Статичный флэт подходит игрокам, если они неплохие прогнозисты. Он подходит и для новичков, ведь дает возможность получить базовые знания о флэт.

Также статический флэт гарантирует высокий выигрыш игрокам, которые уверены в своих силах и методах.

Хаотичный флет

Название этого вида стратегии говорит само за себя. Хаотичный флэт назван так из-за того, что этот метод игры применяют те, кто не имеет четкой линии поведения в мире ставок.

Например, игрок может сделать 30 долгосрочных ставок, выставив на каждую из них по 5%. Конечно, эти пари могут принести и прибыль, но вероятность проигрыша слишком высока.

Агрессивный флэт

Предназначен для опытных игроков. Размер каждой ставки в этом случае равен 5% от общего размера банка. Стоит отметить, что опытные игроки не рекомендуют уменьшать процент для ставки даже в случае череды поражений.

Агрессивный флэт также достаточно опасен, ведь его суть в искаженном подходе к стратегии. Если игрок выбрал этот путь, то должен быть готовым к стрессу.

Например, может появиться желание отойти от самой сути флета. В итоге, такие действия не принесут желаемого дохода, а разочарования будут неизбежны. Поэтому, выбирая агрессивный флет, игроку важно оценить риски и с холодным умом проанализировать свои навыки прогнозиста.

Следует обратить внимание, что флэт стоит использовать только на матчи, где высокие коэффициенты.

Ставки на тотал

Стратегия на тотал подходит игрокам, которые с переменным успехом угадывают результаты, но могут предсказать голы и другие статистические данные матча. Всего есть два вида ставок на тотал – больше или меньше.

Когда стоит ставить на тотал больше (ТБ)

Соперники имеют неплохие шансы на победу в чемпионате, либо мотивированы забивать голы по другим причинам.

Нужно выбирать наиболее "забивные" чемпионаты, например, Англии, Германии, Италии, Германии, Швейцарии, Бельгии и тому подобное. Стоит также обратить внимание на результативные команды, в частности "Баварию", "Аталанту", "Ливерпуль", "Аякс" или "Манчестер Сити".

Для ставок на ТВ подходят матчи, где есть очевидный фаворит или же мотивированный андердог.

ТБ 1,5 подходит для большинства футбольных событий. Для этой ставки достаточно всего двух голов. Например, в Германии матчи с двумя голами происходят в 78% случаях.

Ставки на тотал меньше (ТМ)

Матчи без большого количества голов часто происходят в "вязких" чемпионатах, где ведется физическая борьба. Например, чемпионаты Румынии, России, Украины, Греции, Сербии не так часто радуют болельщиков большим количеством голов.

Игроки не так часто выбирают стратегию ставок на тотал меньше, ведь подсознательно стремятся посмотреть зрелищный матч, а не печальные 0:0. Иногда игроки даже испытывают психологический дискомфорт, когда рассматривают вариант сделать ставку на ТМ.

Стратегия ставок на футбол тотал меньше – это довольно нервный метод, ведь при счете 0:1 или 1:1, который может произойти еще в первом тайме, вероятность провала ставки стремительно растет.

Можно рассмотреть ставку на тотал меньше на примере матча Лиги наций между Португалией и Францией с помощью букмекерской конторы Marathonbet.

Следует принять во внимание, что в четырех из пяти последних матчей между Португалией и Францией было забито менее 1,5 гола. Поэтому игроку целесообразно сделать ставку на тотал меньше 1,5.



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Учитывая, что Франция – явный фаворит, но играет на выезде, то минимальное количество голов в матче действующих чемпионов мира против сильнейшей команды Европы – вполне логична. Таким образом, на тотал меньше 1,5 коэффициент 2,94.