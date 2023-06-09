Ждем сюрпризов от Украины: отец Ребров заинтриговал болельщиков изменениями в сборной

Сергей Ребров 7 июня был представлен в качестве нового главного тренера сборной Украины по футболу. Национальная команда уже провела первые занятия под пристальным взглядом наставника.

УАФ и Сергей Ребров заключили контракт до конца июля 2026 года. 8 июня наставник вместе с командой прибыл в Бремен, где уже 12 июня Украина проведет товарищескую встречу с Германией. Это будет дебют для Реброва во главе главной команды страны.

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Станислав Ребров: Придется болеть не только за команду, но и за сына

"Сине-желтые" уже провели дебютные тренировки под руководством нового главного тренера 49-летний специалист, ранее работавший в Аль-Айне, дал интересную пресс-конференцию во время своей презентации в Доме футбола. Ребров пообещал в дальнейшем помогать ВСУ и нашел, что нужно менять в стиле сборной.

Теперь интерес к работе Реброва во главе сборной добавил отец наставника "сине-желтых". Станислав Ребров рассказал, что сказал сыну перед его назначением в сборную.

Разговор об этом шел давно, в течение полугода. Конечно, мне это очень приятно. Я всегда болею за сборную Украины независимо от того, кто тренер, а теперь мне будет двойная нагрузка. Придется болеть не только за команду, но и за сына. Я уже жду 12 июня, чтобы увидеть товарищеский матч со сборной Германии. Для меня даже контрольный матч как календарный. Поначалу, конечно же, будет тяжело. Позавчера мы прощались с Сергеем, и я ему сказал: "Ждем от тебя сюрпризов в сборной". Вот этого я и жду,

– сказал Ребров-старший.

Товарищеская встреча Германия – Украина начнется 12 июня в 19:00.

Это будет репетиция для подопечных Реброва перед двумя отборочными матчами на Евро-2024. 16 июня "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии, а уже 19 июня встретятся с Мальтой.

Напомним, что украинская сборная стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024 по поражению от Англии 2:0. Тогда нашей командой руководил Руслан Ротань.