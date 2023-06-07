Эпопея со сватовством Сергея Реброва в сборную Украины по футболу наконец-то закончена. 7 июня 49-летний наставник официально возглавил главную команду страны, пишет 24 Канал.
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Наконец-то это произошло
Контракты с главным тренером и его штабом заключены до 30 июля 2026 года.
Назначение главного тренера сборной состоялось в преддверии трех матчей национальной команды. В июне "сине-желтых" ждет три сложных поединка, два из которых будут официальными.
Дебютный поединок Реброва во главе сборной придется как раз на товарищескую игру Украины против Германии, которая состоится 12 июня и будет для "бундестим" юбилейной 1000-й в истории.
Далее команду Сергея Станиславовича ждут два матча отбора на Евро-2024 – 16 июня против Северной Македонии и 19 июня против Мальты.
Напомним, что Украина уже стартовала в отборе на чемпионат Европы-2024 по поражению от Англии 2:0. В том поединке командой руководил Руслан Ротань, который был и за и.о., и параллельно руководил молодежной сборной и футбольным клубом Александрия. Три футбольных фронта упали на плечи бывшего капитана Днепра.
Отметим, что ранее была информация, что Ребров приедет в Украину после последнего матча Аль-Айна в сезоне-2022/2023. Да и сам наставник уже не скрывал своего возвращения в Украину. Так и вышло.
Что известно о тренерской карьере Сергея Реброва
- Начинал свою тренерскую карьеру в качестве помощника главного наставника в Динамо-2. В 2010 году тоже был помощником в сборной Украины. Теперь он уже сам возглавил национальную команду.
- Работал ассистентом главного тренера в Динамо, а уже в апреле 2014 был назначен главным наставником киевлян. Во главе "бело-синих" проработал 3 года и уехал зарабатывать деньги за границу. Вместе со столичным клубом получил 4 кубка.
- Летом 2017 года Ребров подписал контракт с Аль-Ахли, где возглавлял команду в течение года и перебрался на тренерский мостик венгерского Ференцвароша. Во главе которого провел чуть ли не больше матчей – 133 и завоевал с командой три трофея.
- Далее в тренерской карьере украинца был период работы в ОАЭ – с июня 2021 по конец сезона-2022/2023. Привел клуб к двум трофеям за это время.
- 27 мая 2023 года Аль-Айн официально сообщил об уходе Реброва. Это был первый серьезный намек, что УАФ удалось ударить по рукам с наставником.