49-летний наставник вспомнил инцидент, когда пресса наголову разносила стиль игры сборной Украины под руководством еще Андрея Шевченко. После чего именно Андрей Николаевич вывел "сине-желтых" на Евро-2020, где наша сборная дошла до четвертьфинала.

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Ребров: Все журналисты почти убивали за его стиль игры

Возможно. Но важен вопрос, когда это произошло. После 2 лет работы Шевченко все журналисты почти убивали за стиль игры, а через 2 года он попал на Евро. Я помню больше всего матч против Мальты, что делали с Андреем Николаевичем,

– вспомнил Ребров.

Также Сергей Станиславович рассказал, в каком компоненте следует прибавлять в игре сборной, если сравнивать с предыдущим поединком отбора на Евро-2024 против Англии.

Не считаю, что стиль очень важен. Сборная должна быть более агрессивной по сравнению с последним матчем против Англии,

– добавил наставник "сине-желтых".

Напомним, что Украина стартовала в отборе на Евро-2024 выездным поражением от команды "трех львов" 2:0. В украинские ворота забивали Букайо Сака и Гарри Кейн.

Важно! Контракт Реброва и его тренерского штаба со сборной Украины подписан до 30 июля 2026 года.

Уже со старта на Реброве ждет сверхсложная задача переиграть Германию. Это будет товарищеская встреча, которая состоится 12 июня, но не менее важна для нового наставника сборной.

Далее его подопечные сыграют два отборочных поединка на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).