В первое занятие "сине-желтых" в Германию успели прибыть другие легионеры сборной Украины – Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Руслан Малиновский и другие. Они присоединились к команде непосредственно в Бремене.

К теме Дебют Реброва уже не за горами: сборная Украины прилетела на матч против Германии

Выслушали первые наставления от талантливого Реброва



Первое занятие Реброва в сборной Украины / Фото УАФ

Основная часть сборной отправлялась в Бремен из Украины через Варшаву, где к команде присоединились Владислав Кочергин и Виталий Миколенко.



Первая тренировка сборной Украины в Бремене / Фото УАФ

Это вечернее возобновляющееся занятие стало дебютным для нового тренерского штаба сборной во главе с Сергеем Ребровым. Наставник уже даже успел немного пообщаться лично с лидерами команды. Как можно увидеть фото и видео, которые все сконцентрированы на работе и находятся в хорошем настроении.



Назарий Русин в расположении сборной Украины / Фото УАФ

Отметим, что уже 12 июня сборная Украины сыграет товарищескую игру против Германии на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Этот поединок будет особенным в нескольких компонентах. Во-первых, для "бундестима" эта игра будет юбилейной 1000-й в истории национальной команды. Во-вторых, матч будет носить благотворительный характер. А в третьих, это будет дебют Реброва во главе сборной и репетиция перед двумя поединками отбора на Евро-2024.

Обратите внимание! Начало товарищеского матча Германия – Украина 12 июня в 19:00 (по Киеву). Где смотреть поединок узнайте в материале.

9 июня команду ждала первая тренировка на футбольном поле под руководством Реброва.

Первое занятие сборной Украины по Реброву: смотрите видео