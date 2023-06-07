УАФ подписала контракт с Сергеем Ребровым и его тренерским штабом до конца июля 2026 года. Впереди у новоиспеченного наставника сборной много работы.

К теме Молитвы были услышаны: Сергей Ребров – главный тренер сборной Украины по футболу

Ребров: Я сам лично и все украинцы в дальнейшем будем помогать ВСУ и нашим людям

49-летний специалист уже объявил часть своего тренерского штаба, с которыми заключили контракты. Туда вошли украинские и испанские специалисты.

Презентация наставника началась со вступительного слова Реброва, начавшего свою речь с благодарности ВСУ.

Сергей Станиславович заметил, что вместе с ним в Украину возвращается и его семья.

Во-первых, хочу поблагодарить ВСУ за то, что хранят нашу Независимость, что дают нам возможность общаться о футболе, проводить наш чемпионат Украины. Я сам лично и все украинцы в дальнейшем будем помогать ВСУ и нашим людям, пострадавшим от раш*стской агрессии. Я лично очень рад вернуться в Украину. Моя семья тоже,

– сказал Ребров.

Напомним, что бывший наставник киевского Динамо активно волонтерит и помогает после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он направил на фронт уже не один внедорожник и перечислил не одну тысячу гривен.

Дебютный матч Реброва во главе сборной Украины долго ждать не придется. Уже 12 июня наша команда сыграет товарищескую игру против Германии. После чего команду Реброва ждет два отборочных поединка на Евро-2024 – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).