УАФ та Сергій Ребров уклали контракт до кінця липня 2026 року. 8 червня наставник разом із командою прибув у Бремен, де вже 12 червня Україна проведе товариську зустріч проти Німеччини. Це буде дебют для Реброва на чолі головної команди країни.

До теми Наш герой – Сергій Ребров: чого очікувати від збірної України під керівництвом нового тренера

Станіслав Ребров: Доведеться вболівати не лише за команду, а й за сина

"Синьо-жовті" вже провели дебютні тренування під керівництвом нового головного тренера. 49-річний спеціаліст, який раніше працював в Аль-Айні, дав цікаву пресконференцію під час своєї презентації у Будинку футболу. Ребров пообіцяв надалі допомагати ЗСУ та знайшов, що потрібно змінювати у стилі збірної.

Тепер цікавості до роботи Реброва на чолі збірної додав батько наставника "синьо-жовтих". Станіслав Ребров розповів, що сказав сину перед його призначенням у збірну.

Розмова про це йшла давно, протягом пів року. Звісно, для мене це дуже приємно. Я завжди вболіваю за збірну України незалежно від того, хто тренер, а тепер на мені буде подвійне навантаження. Доведеться вболівати не лише за команду, а й за сина. Я вже чекаю 12 червня, щоби побачити товариський матч зі збірною Німеччини. Для мене навіть контрольний матч як календарний. Спочатку, звичайно ж, буде важко. Позавчора ми прощалися з Сергієм, і я йому сказав: "Чекаємо від тебе сюрпризів у збірній". Ось цього я і чекаю,

– сказав Ребров-старший.

Зверніть увагу! Товариська зустріч Німеччина – Україна розпочнеться 12 червня о 19:00.

Це буде репетиція для підопічних Реброва перед двома матчами відбору на Євро-2024. 16 червня "синьо-жовті" зіграють проти Північної Македонії, а вже 19 червня зустрінуться з Мальтою.

Нагадаємо, що українська збірна стартувала у відборі на чемпіонат Європи-2024 із поразки від Англії 2:0. Тоді нашою командою керував Руслан Ротань.