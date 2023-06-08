Сначала подопечные Сергея Реброва взяли курс из Киева в Варшаву, откуда самолетом прилетели в Бремен. Из Украины с границу уехали играющие в УПЛ футболисты и защитник английского Борнмута Илья Забарный, который по окончании сезона-2022/2023 приехал домой.

Следует узнать Особая игра Германия – Украина: где смотреть дебютный матч Реброва во главе сборной

"Сине-желтые" уже ждут первой тренировки в Германии



Сборная Украины по футболу прибыла в Германию / Фото УАФ

Уже в Польше к команде присоединились новоиспеченный чемпион Польши в составе Ракува Владислав Кочергин и левый защитник английского Эвертона Виталий Миколенко.



Украинская сборная уже прилетела в Бремен / Фото УАФ

Другие выступающие в иностранных чемпионатах украинские футболисты прилетят в расположение сборной прямо в немецкий Бремен.



Сборная Украины прилетела на матч против Германии / Фото УАФ

9 июня украинская сборная проведет свою первую тренировку под руководством нового наставника. Готовиться "сине-желтые" к товарищескому матчу против Германии будет на базе местного футбольного клуба Вердер.

Обратите внимание! Матч Германия – Украина начнется 12 июня в 19:00 (по Киеву) на стадионе "Везерштадион" в Бремене.

Отметим, что игра против Украины будет особенной для "бундестим". Германия проведет свой 1000-й матч в истории.

Для "сине-желтых" эта игра тоже будет не обычным товарищеским матчем. Поединок будет носить благотворительный характер и будет дебютным для Сергея Реброва во главе сборной. 7 июня УАФ официально объявила о назначении Реброва.

В преддверии матча сборная Украины потеряла нескольких игроков основы. Из-за травм к расположению команды не смогли присоединиться левый защитник Арсенала Александр Зинченко и нападающий Брюгге Роман Яремчук. Дебютные вызовы во взрослую команду страны получили нападающий Динамо Владислав Ванат и форвард Зари Назарий Русин.