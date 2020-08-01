Ультрас бухарестского "Динамо" записали обращение к фанатам киевского "Динамо" из-за критики в сторону Луческу, который недавно возглавил киевлян. Они просят болельщиков лояльнее относиться к Луческу.

Свое обращение ультрас "Динамо" Peluza Catalin Hildan-Dinamo опубликовали в Facebook. В письме подчеркивается, что Луческу является знаковой фигурой для динамовцев, он заслуживает того, чтобы его ценили и уважали, сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

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Заявление румынских фанатов

По словам румынских фанатов, они восхищаются тем, как киевские болельщики страстно поддерживают свой клуб.

Они отметили, что для бухарестского клуба Луческу является знаковой фигурой, которая пользуется огромным уважением на родине.

Они прекрасно знают, что такое конкуренция. Но просят, чтобы киевляне его ценили и уважали. В течение многих лет в украинском футболе не будет доминировать соперничество, а на первом месте будет ценность самого футбола.

Дорожите Луческу, а если не будете, то отдайте его обратно нам. В Киеве или Бухаресте он нужен "Динамо" словно солнечный свет,

– ярко заявили румынские ультрас в письме.

Луческу тренировал "Динамо" (Бухарест) в течение 1985/90 годов. 75-летний специалист восемь раз приводил румынский клуб к чемпионству и еще трижды к завоеванию Кубка Румынии в статусе игрока и тренера.