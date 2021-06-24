Стало известно, когда Ястремская вернется на корт после допинг-скандала

Украинская теннисистка Даяна Ястремская может сыграть в официальном матче впервые с ноября 2020 года. На данный момент Ястремская занимает 37 место в рейтинге WTA.

Ястремская вошла в предварительную заявку турнира WTA250 в Гамбурге.

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Соревнования в Гамбурге состоятся во время второй недели Уимблдонского чемпионата, куда Даяна Ястремская не попала из-за временного отстранения ITF, которое было наложено 7 января в связи с нарушением антидопинговых правил.

Что известно о допинге Ястремской

В конце 2020 года в анализах 20-летней Ястремской обнаружили допинг – метаболит местеролона. Допинг был подтвержден и пробой B.

7 января ITF приняла решение временно отстранить Ястремскую от соревнований. Даяна подала заявление об отмене отстранения, но его отклонили.

Даяна Ястремская подала в CAS апелляцию на решение независимого трибунала. 3 февраля 2021 года CAS отклонил эту апелляцию. В апреле апелляцию украинки отклонили в ITF.

Турнир в Гамбурге пройдет с 5 по 11 июля.