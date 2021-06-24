Ястремская вошла в предварительную заявку турнира WTA250 в Гамбурге.

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Соревнования в Гамбурге состоятся во время второй недели Уимблдонского чемпионата, куда Даяна Ястремская не попала из-за временного отстранения ITF, которое было наложено 7 января в связи с нарушением антидопинговых правил.

К слову. Турнир в Гамбурге пройдет с 5 по 11 июля.

Что известно о допинге Ястремской