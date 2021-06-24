Ястремська увійшла в попередню заявку турніру WTA250 в Гамбурзі.
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Змагання в Гамбурзі відбудуться під час другого тижня Вімблдонського чемпіонату, куди Даяна Ястремська не потрапила через тимчасове відсторонення ITF, яке було накладено 7 січня у зв'язку з порушенням антидопінгових правил.
Що відомо про допінг Ястремської
- Наприкінці 2020 року в аналізах 20-річної Ястремської виявили допінг – метаболіт местеролону. Допінг був підтверджений і пробою B.
- 7 січня ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити Ястремську від змагань. Даяна подала заяву про скасування відсторонення, але її відхилили.
- Даяна Ястремська подала в CAS апеляцію на рішення Незалежного трибуналу. 3 лютого 2021 року CAS відхилив цю апеляцію. У квітні апеляцію українки відхилили в ITF.