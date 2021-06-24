Ястремська увійшла в попередню заявку турніру WTA250 в Гамбурзі.

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Змагання в Гамбурзі відбудуться під час другого тижня Вімблдонського чемпіонату, куди Даяна Ястремська не потрапила через тимчасове відсторонення ITF, яке було накладено 7 січня у зв'язку з порушенням антидопінгових правил.

До слова. Турнір в Гамбурзі пройде з 5 по 11 липня.

Що відомо про допінг Ястремської