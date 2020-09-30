Абсолютный чемпион мира в легком весе, который определится после объединительного боя между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) может встретиться с обладателем пояса WBC Девином Хейни из США.

Об этом рассказал президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман, сообщает Klitschko-brothers.com.

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Если в франчайзингового чемпиона WBC в любой период времени возникает возможность бросить вызов другому чемпиону, он, несмотря на наличие обязательного претендента, может боксировать за этот титул.

"Франчайзинговые чемпионы могут двигаться вперед и участвовать в боях, которые они хотели бы привлечь. Мы имеем поединок Люка Кэмпбелла против Райана Гарсии, победитель которого может встретиться с Хейни. Но если боя с Хейни потребует абсолютный чемпион (Ломаченко или Лопес), у него будет приоритет", – заявил Сулейман.

Другой претендент

31 октября в андеркарте боя Александр Усик – Дерек Чисора Ли Селби (28-2, 9 КО) и Джордж Камбосос (18-0, 10 КО) поспорят за статус обязательного претендента на титул IBF в легком весе. На данный момент чемпионом IBF в этой весовой категории является именно Теофимо Лопес.

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