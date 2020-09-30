Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі, який визначиться після об'єднавчого бою між українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) та американцем Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО), може зустрітися з володарем поясу WBC Девіном Хейні зі США.

Про це розповів президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман, повідомляє Klitschko-brothers.com.

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Якщо у франчайзингового чемпіона WBC у будь-який період часу виникає нагода кинути виклик іншому чемпіону, він, незважаючи на наявність обов'язкового претендента, може боксувати за цей титул.

"Франчайзингові чемпіони можуть рухатися вперед і брати участь у боях, які вони хотіли б залучити. Ми маємо поєдинок Люка Кемпбелла проти Раяна Гарсії, переможець якого може зустрітися з Хейні. Але якщо бою з Хейні зажадає абсолютний чемпіон (Ломаченко або Лопес), у нього буде пріоритет", – заявив Сулейман.

Інший претендент

31 жовтня в андеркарді бою Олександр Усик – Дерек Чісора Лі Селбі (28-2, 9 КО) і Джордж Камбосос (18-0, 10 КО) посперечаються за статус обов'язкового претендента на титул IBF у легкій вазі. На даний момент чемпіоном IBF у цій ваговій категорії є саме Теофімо Лопес.

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