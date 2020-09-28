Ломаченко имеет проблемы с весом перед боем с Лопесом: фото
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) показал вес перед поединком с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО ).
За три недели до боя Ломаченко и Лопес провели плановое взвешивание. Василий показал на весах 141,6 фунтов (64,23 кг), что на три килограмма больше, чем лимит легкой категории – 61,2, пишет 24 канал.
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Що стосується Лопеса, то у нього і того гірше ситуація. Американець показав вагу 146,6 фунтів (66,5 кг), але при цьому не втрачає оптимізму і впевненості, що йому під силу скинути зайвих 5,3 кг за три тижні.
Ломаченко – Лопес: главное про бой
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.
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