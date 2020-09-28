Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) показал вес перед поединком с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО ).

За три недели до боя Ломаченко и Лопес провели плановое взвешивание. Василий показал на весах 141,6 фунтов (64,23 кг), что на три килограмма больше, чем лимит легкой категории – 61,2, пишет 24 канал.

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Що стосується Лопеса, то у нього і того гірше ситуація. Американець показав вагу 146,6 фунтів (66,5 кг), але при цьому не втрачає оптимізму і впевненості, що йому під силу скинути зайвих 5,3 кг за три тижні.

Ломаченко – Лопес: главное про бой