"Динамо" продолжает подготовку к старту нового сезона УПЛ. 17 августа во время тренировки восемь футболистов "бело-синих" занимались по индивидуальной программе.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Отдельно от общей группы "Динамо" работали: защитники Денис Попов, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Никита Бурда, полузащитники Ахмед Алибеков, Владимир Шепелев, Беньямин Вербич и вингер Бенито. Все они продолжают восстановление после травм.

"Динамо" готовится к новому сезону

В рамках подготовки к новому сезону "Динамо" провело три товарищеских матча. Команда Мирчи Луческу победила "Верес" (3:0) и "Полесье" (5:1), а также проиграла "Десне" (1:2).

21 августа "Динамо" начнет выступления в чемпионате Украины матчем против "Олимпика". Через несколько дней, а именно 25 августа, на НСК "Олимпийский" состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер".