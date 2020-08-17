"Динамо" продовжує підготовку до старту нового сезону УПЛ. 17 серпня під час тренування вісім футболістів "біло-синіх" займалися за індивідуальною програмою.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Окремо від загальної групи "Динамо" працювали: захисники Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Микита Бурда, півзахисники Ахмед Алібеков, Володимир Шепелєв, Беньямін Вербич і вінгер Беніто. Всі вони продовжують відновлення після травм.

"Динамо" готується до нового сезону

В рамках підготовки до нового сезону "Динамо" провело три товариські матчі. Команда Мірчі Луческу перемогла "Верес" (3:0) і "Полісся" (5:1), а також програла "Десні" (1:2).

21 серпня "Динамо" розпочне виступи в чемпіонаті України матчем проти "Олімпіка". Ще через кілька днів, а саме 25 серпня, на НСК "Олімпійський" відбудеться поєдинок за Суперкубок України, в якому зійдуться "Динамо" та "Шахтар".