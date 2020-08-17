Группа телеканалов "1+1" ведет переговоры с киевским "Динамо" о продолжении трансляции матчей команды на каналах группы.

Группа "1+1 медиа", которая принадлежит Игорю Коломойскому, продолжает переговоры с "Динамо" относительно условий показа домашних поединков киевлян в следующем сезоне. Как известно, недавно журналист Игорь Бурбас сообщил, что столичный клуб сменит телетранслятора. Среди кандидатов – два телеканала: "НТН"и" Спорт 1".

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Вице-президент "Динамо" Алексей Семененко отметил, что когда клуб примет решение, то сообщит об этом на своем сайте. Лишь после этого, по его мнению, будут уместны комментарии.

"Группа "1+1 медиа" до сих пор находится в переговорном процессе с частью украинских футбольных клубов – в частности, с ФК "Динамо". Детали существующего соглашения являются коммерческой информацией. Медиагруппа в течение 10 лет освещала спортивные события и рассматривает возможность размещения такого контента и на будущее", – цитирует ответ 1+1 "Детектор Медіа".

Ранее журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщал, что "Динамо" прекратит сотрудничество с группой телеканалов "1+1" и уже ведет переговоры о трансляции матчей команды на канале НТН, который входит в группу каналов "Интера".

Кто раньше транслировал "Динамо"

В прошлом сезоне матчи "Динамо" транслировались на канале "2+2". Матчи других клубов из группы "плюсов" преимущественно показывал канал "УНИАН".