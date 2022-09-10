Исторический результат для Украины

Чемпионат мира принимали сразу две страны – Польша и Словения. Этот турнир пришлось организовывать через несколько месяцев, поскольку соревнования должны были состояться в россии.

Стоит вашего внимания Круто вписывать свое имя в историю, – интервью с капитаном Украины по волейболу Плотницким

Однако FIVB решила, что турнир мирового первенства не может принимать страна-террорист. Также международная федерация отстранила сборную россии от соревнований.

Это решение подарило украинской команде путевку на ЧМ. "Сине-желтые" имели самый высокий рейтинг среди сборных, которые туда поначалу не попали.

В групповом этапе сборная Украины уступила Сербию в стартовом поединке, однако следующие два матча были за украинцами. "Сине-желтые" успешно победили Тунис и Пуэрто-Рико.

Сборной этого выставило, чтобы попасть в 1/8, где она встретилась с Нидерландами. Соперник был значительно выше в рейтинге, однако не помешал украинской команде. Национальная команда одержала победу в трех сетах.

Впервые в истории сборная Украины вошла в 1/4 на ЧМ. Но, к сожалению, там уже не удалось "сине-желтым" одолеть сборную Словении.

Любопытно. Украина заняла итоговое 7 место на чемпионате мира по волейболу. Это самый лучший результат в истории для нашей команды. Благодаря лучшему выступлению на групповом этапе украинцам удалось обойти сборную Аргентины. В рейтинге FIVB Украина находится на 16-й позиции, а в рейтинге CEV – на 10-м месте.