Первая победа Украины на Евро, рекорд украинских боксеров: главные новости спорта 21 августа
Источник:24 канал
Сборная Украины победила на чемпионате Европы, а украинские боксеры установили рекорд по медалям. Обзор главных новостей спорта за 21 августа в дайджесте Спорт24.
Первая победа Украины на Евро по волейболу
Женская сборная Украины по волейболу после поражений Нидерландам и Турции наконец одержала победу на чемпионате Европы.
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В третьей игре на Евро-2021 украинки не оставили шансов сборной Финляндии – 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 22:25).
Украинки агрессивно начали поединок, сделав рывок 4:1. За весь первый сет "сине-желтые" только один раз позволили финкам выйти вперед на один мяч. Наша команда уверенно выиграла дебютную партию.
Во втором и третьем сетах на площадке шла более острая борьба. Финки каждый раз были впереди, но украинки непременно догоняли.
Наши волейболистки выиграли второй сет, но несмотря на матч-болл, обидно проиграли третий. В напряженном четвертом сете "сине-желтые" дожали представительниц Финляндии.
Рекорд украинских боксеров
Сборная Украины по боксу завоевала рекордное количество медалей на чемпионате Европы среди юношей и девушек.
Представители Украины получили 23 награды и заняли 2 место в медальном зачете.
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На чемпионате Европы в Сараево украинская команда была представлена максимальным количеством атлетов – 16 парней и 13 девушек.
Сборная Украины завоевала 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.
Чемпионами Европы стали:
- Артем Михалев (40 кг)
- Васиф Керимов (46 кг)
- Иван Безуглый (54 кг)
- Кира Макогоненко (42 кг)
- Ульяна Бесфамильная (46 кг)
- Юлия Ступакова (54 кг)
- Анастасия Таран (60 кг)
Шахтер вышел в лидеры УПЛ
Донецкий Шахтер возглавил турнирную таблицу украинской Премьер-лиги. "Горняки" 21 августа победили Черноморец в Одессе со счетом 3:0.
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Уже на 13 минуте игры "моряков" подвел Богдан Билошевский, получивший удаление. Дончане сразу этим воспользовались благодаря голу Георгия Судакова. Еще по мячу за "горняков" провели Алан Патрик и Манор Соломон.
Шахтер будет находиться в лидерах чемпионата, по крайней мере пока свой матч не сыграет Динамо с Десной. Черниговцы имеют 12 очков, как и Шахтер. Динамо отстает на 2 балла.
Любой результат в игре Динамо – Десна, которая состоится 22 августа, подвинет Шахтер на 2 место.