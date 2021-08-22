Перша перемога України на Євро з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу після поразок Нідерландам та Туреччині нарешті здобула перемогу на чемпіонаті Європи.

До теми Збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи з волейболу

У третій грі на Євро-2021 українки не залишили шансів збірній Фінляндії – 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 22:25).

Українки агресивно розпочали поєдинок, зробивши ривок 4:1. За весь перший сет "синьо-жовті" тільки один раз дозволили фінкам вийти вперед на один м'яч. Наша команда впевнено виграла дебютну партію.

У другому та третьому сетах на майданчику точилася гостріша боротьба. Фінки щоразу були попереду, але українки неодмінно наздоганяли.

Наші волейболістки виграли другий сет, але попри матч-болл прикро програли третій. У напруженому четвертому сеті "синьо-жовті" дотиснули представниць Фінляндії.

Рекорд українських боксерів

Збірна України з боксу завоювала рекордну кількість медалей на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат.

Представники України здобули 23 нагороди та посіли 2 місце у медальному заліку.

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На чемпіонаті Європи у Сараєво українська команда була представлена максимальною кількістю атлетів – 16 хлопців та 13 дівчат.

Збірна України завоювала 7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород.

Чемпіонами Європи стали:

Артем Міхальов (40 кг)

Васіф Керімов (46 кг)

Іван Безуглий (54 кг)

Кіра Макогоненко (42 кг)

Уляна Безфамільна (46 кг)

Юлія Ступакова (54 кг)

Анастасія Таран (60 кг)

Шахтар вийшов у лідери УПЛ

Донецький Шахтар очолив турнірну таблицю української Прем'єр-ліги. "Гірники" 21 серпня перемогли Чорноморець в Одесі з рахунком 3:0.

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Уже на 13 хвилині гри "моряків" підвів Богдан Білошевський, який отримав вилучення. Донеччани відразу цим скористалися завдяки голу Георгія Судакова. Ще по м'ячу за "гірників" провели Алан Патрік та Манор Соломон.

Шахтар перебуватиме у лідерах чемпіонату принаймні поки свій матчі не зіграє Динамо з Десною. Чернігівці мають 12 очок, як і Шахтар. Динамо відстає на 2 бали.

Будь-який результат у грі Динамо – Десна, яка відбудеться 22 серпня, посуне Шахтар на 2 місце.