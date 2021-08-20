Турция – Украина 3:0 (25:14, 25:19, 26:24)

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На этот раз украинки в трех сетах уступили очень сильной сборной Турции. Первая партия закончилась разгромом 25:14, а вторая – 25:19. В третьем сете Украина была близка к победе, но проиграла 24:26.

Далее нашу команду ждут матчи против Финляндии, Швеции и Румынии. В плей-офф проходят четыре лучшие команды группы.