Гопак после победы

В решающем поединке наша 13-летняя соотечественница, что соревнуется в категории до 42 кг, победила Анастасию Панечкину из России. Украинку уже в таком юном возрасте называют вундеркиндом бокса.

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После завершения поединка девушка вернулась на ринг и станцевала гопак. Причем не сокращенную версию, которую практикуют борец греко-римского стиля Жан Беленюк и боксер Александр Усик, а расширенную.

Всего наша команда получила на первенстве Европы 23 медали из 29 возможных. Из них 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград. В общекомандном зачете Украина заняла второе место из 25 стран-участниц.

Видео гопака Киры Макогоненко (источник: "Главком")