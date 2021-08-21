Финляндия – Украина 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 22:25)

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Украинки агрессивно начали поединок, сделав рывок 4:1. За весь первый сет "сине-желтые" только один раз позволили финкам выйти вперед на один мяч. Наша команда уверенно выиграла дебютную партию.

Во втором сете на площадке шла острая борьба. Сборная Финляндии неоднократно выходила вперед, однако в решающий момент украинки дожали соперниц.

В течение последнего сета Финляндия долгое время лидировала, но именно украинки добрались до матч-болла. Но финки не позволили украинкам выиграть матч и взяли партию.

В четвертом сете казалось, что Финляндия переломила игру. Соперницы украинок длительное время были впереди, но под занавес партии наша команда вышла вперед.

На этот раз "сине-желтые" не отпустили победу и дожали финок!