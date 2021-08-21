Сборная Украины завоевала 7 золотых медалей

На чемпионате Европы в Сараево украинская команда была представлена максимальным количеством атлетов – 16 парней и 13 девушек.

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Сборная Украины завоевала 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.

Чемпионы Европы

  • Артем Михалев (40 кг)
  • Васиф Керимов (46 кг)
  • Иван Безуглый (54 кг)
  • Кира Макогоненко (42 кг)
  • Ульяна Бесфамильная (46 кг)
  • Юлия Ступакова (54 кг)
  • Анастасия Таран (60 кг)

Серебряные призеры

  • Давид Жигжжавин (42 кг)
  • Видади Зейниев (44 кг)
  • Вячеслав Борщевский (52 кг)
  • Анатолий Бегунов (57 кг)
  • Александр Третьяков (70)
  • Валерия Локтионова (36 кг)
  • Таисия Покусай (40 кг)
  • Ульяна Овсепян (44 кг)
  • Мария Панасенко (48 кг)

Бронзовые призеры

  • Дмитрий Карабцов (48 кг)
  • Тимур Карайван (50 кг)
  • Кирилл Романий (60 кг)
  • Карим Гусейнов (63 кг)
  • Александр Слесарев (80 кг)
  • Богдан Бойченко (90 кг)
  • Дарья Коваленко (38 кг)