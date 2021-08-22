Первая победа Украины на Евро по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу после поражений Нидерландам и Турции наконец одержала победу на чемпионате Европы.

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В третьей игре на Евро-2021 украинки не оставили шансов сборной Финляндии – 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 22:25).

Украинки агрессивно начали поединок, сделав рывок 4:1. За весь первый сет "сине-желтые" только один раз позволили финкам выйти вперед на один мяч. Наша команда уверенно выиграла дебютную партию.

Во втором и третьем сетах на площадке шла более острая борьба. Финки каждый раз были впереди, но украинки непременно догоняли.

Наши волейболистки выиграли второй сет, но несмотря на матч-болл, обидно проиграли третий. В напряженном четвертом сете "сине-желтые" дожали представительниц Финляндии.

Рекорд украинских боксеров

Сборная Украины по боксу завоевала рекордное количество медалей на чемпионате Европы среди юношей и девушек.

Представители Украины получили 23 награды и заняли 2 место в медальном зачете.

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На чемпионате Европы в Сараево украинская команда была представлена максимальным количеством атлетов – 16 парней и 13 девушек.

Сборная Украины завоевала 7 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.

Чемпионами Европы стали:

Артем Михалев (40 кг)

Васиф Керимов (46 кг)

Иван Безуглый (54 кг)

Кира Макогоненко (42 кг)

Ульяна Бесфамильная (46 кг)

Юлия Ступакова (54 кг)

Анастасия Таран (60 кг)

Шахтер вышел в лидеры УПЛ

Донецкий Шахтер возглавил турнирную таблицу украинской Премьер-лиги. "Горняки" 21 августа победили Черноморец в Одессе со счетом 3:0.

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Уже на 13 минуте игры "моряков" подвел Богдан Билошевский, получивший удаление. Дончане сразу этим воспользовались благодаря голу Георгия Судакова. Еще по мячу за "горняков" провели Алан Патрик и Манор Соломон.

Шахтер будет находиться в лидерах чемпионата, по крайней мере пока свой матч не сыграет Динамо с Десной. Черниговцы имеют 12 очков, как и Шахтер. Динамо отстает на 2 балла.

Любой результат в игре Динамо – Десна, которая состоится 22 августа, подвинет Шахтер на 2 место.