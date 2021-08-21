Украина падает в таблице УЕФА, украинки победили россиянок: новости спорта 20 августа

В пятницу, 20 августа, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Австрия отрывается от Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Победа Рапида над Зарей в Лиге Европы позволила Австрии увеличить преимущество над Украиной в таблице коэффициентов УЕФА. Украина осталась на 11 месте.

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Неудачная еврокубковая компания украинских клубов ухудшает ситуацию Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Наш ближайший конкурент Австрия теперь уже опережает нашу страну в рейтинге на 0.750 балла. Однако не только Рапид принес очки стране. 19 августа свой матч победил Штурм, который на выезде переиграл Муру (1:3) в Лиге Европы. Что касается Лиги конференций, то здесь мировую с шотландским Сент-Джонстоном расписал ЛАСК (1:1).

Австрийские клубы пополнили свою копилку 2,5 очками, который при разделении на 5 команд составляют 0,500 балла. Теперь в активе Австрии, которая замыкает топ-10, 30.050 балла. Украина, которая идет 11-й, имеет в своем активе 29.300.

Две украинки стали чемпионками Европы по боксу, победив в финале россиянок

Место в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА позволит чемпиону страны напрямую сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.

На чемпионате Европы по боксу среди юношей и девушек сборная Украины уже завоевала две золотые медали. А также три серебряные награды. Всего на турнире принимают участие 274 спортсмена из 25 стран. Медали разыгрываются в 16 весовых категориях среди юношей и в 13 категориях среди девушек.

В пятницу, 20 августа, сборная Украины получила сразу пять наград. Первое "золото" в копилку сборной Украины принесла Кира Макогоненко (весовая категория до 42 кг), которая победила спортсменку из России в финале.

Впоследствии ее почин поддержала и Ульяна Бесфамильная (до 46 кг). Ей тоже в финале выпало боксировать против представительницы России, и этот бой тоже закончился победой украинки.

Еще три серебряные награды сборной Украины принесли Валерия Локтионова (36 кг) Ульяна Овсепян (42 кг) и Таисия Покусай (40 кг).

Рейтинг WTA: Костюк бьет рекорды, Свитолина вылетела из топ-5

В обновленном рейтинге WTA украинские теннисистки изменили свои позиции. Первая ракетка Украины Элина Свитолина вновь потеряла место в пятерке лучших.

Лидером остается австралийка Эшли Барти, сразу за ее спиной располагаются японка Наоми Осака и представительница Беларуси Арина Соболенко. На 4-е место после финала в Монреале выпрыгнула чешка Каролина Плишкова, взобравшись на две позиции. Из-за нее из топ-5 вылетела украинка Элина Свитолина. 26-летняя одесситка все никак не может найти свою игру после "бронзы" Олимпиады-2020.

Отметим, что Свитолина два раза подряд вылетает из турнира после первого же круга. В Монреале она проиграла в трех сетах Джоанне Конти. А уже в первой игре в Цинциннати уступила немке Анджелик Кербер.

Успехи других украинских теннисисток

Что касается других украинок, то порадовала болельщиков 19-летняя Марта Костюк. После Уимблдона теннисистка не участвовала в соревнованиях из-за травмы. Но даже таким образом смогла улучшить свою позицию. Она снова обновила рекорд и занимает теперь 56 место, хотя была 58-й.

Даяна Ястремская, которая тоже не показывает крутые результаты после допинг-скандала, взобралась на одну позицию – 48 место. Улучшили свои позиции Екатерина Козлова и Катарина Завацкая – 128 и 144 места соответственно.

Сборная Украины потерпела второе поражение на чемпионате Европы

В матче второго тура группы D чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Украины уступила фавориткам турнира – Турции.

Первая партия закончилась разгромом 25:14, а вторая – 25:19. В третьем сете Украина была близка к победе, но проиграла 24:26.