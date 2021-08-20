Австрия увеличивает преимущество над Украиной
Неудачная еврокубковая компания украинских клубов ухудшает ситуацию Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Наш ближайший конкурент Австрия теперь уже опережает нашу страну в рейтинге на 0.750 баллов.
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Однако не только Рапид принес очки стране. 19 августа свой матч победил Штурм, который на выезде переиграл Муру (1:3) в Лиге Европы. Что касается Лиги конференций, то здесь мировую с шотландским Сент-Джонстоном расписал ЛАСК (1:1).
Австрийские клубы пополнили свою копилку 2,5 очками, который при разделении на 5 команд составляют 0,500 балла. Теперь в активе Австрии, которая замыкает топ-10, 30.050 баллов. Украина, которая идет 11-й, имеет в своем активе 29.300.
Таблица коэффициентов УЕФА / Скриншот из kassiesa.net
Шахтер может стать спасителем Украины
- Уменьшить это отставание в таблице может донецкий Шахтер. Для этого "горнякам" нужно пройти Монако в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда дончане получат аж 4 пункта.
- Ответный Матч Шахтер – Монако состоится 25 августа в Харькове на ОСК "Металлист".
- Напомним, что первая встреча во Франции завершилась неожиданной минимальной победой украинского клуба со счетом 0:1. Единственный гол в той игре забил Педринью.
- Австрия тоже имеет свои козыри в рукаве. За выход в групповой раунд Лиги чемпионов будет бороться Ред Булл Зальцбург, который в первой игре едва переиграл Брондбю (2:1).