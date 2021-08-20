В общем в турнире принимают участие 274 спортсмена из 25 стран. Медали разыгрываются в 16 весовых категориях среди юношей, и в 13 категориях – среди девушек.

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В пятницу, 20 августа, сборная Украины получила сразу пять наград. Первое золото в копилку сборной Украины принесла Кира Макогоненко (весовая категория до 42 кг), которая победила спортсменку из России в финале.

Впоследствии ее почин поддержала и Ульяна Бесфамильная (до 46 кг). Ей тоже в финале выпало боксировать против представительницы России, и этот бой тоже закончился победой украинки.

Еще три серебряных награды сборной Украины принесли Валерия Локтионова (36 кг) Ульяна Овсепян (42 кг) и Таисия Покусай (40 кг).