Элина Свитолина – Йоханна Конте 6:3, 3:6, 2:6

Поначалу все складывалось неплохо. В первой партии Элина быстро повела с брейком, после чего немного отдала инициативу, но вовремя включилась. Конте после перенесенного ковида не выглядела соперницей, которая может остановить первую ракетку Украины. Возможно, так думала и сама Свитолина.

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В трех первых геймах второго сета на приеме Элина имела шансы выйти вперед, но каждый раз ей чего-то не хватало. А вот британка своими шансами в восьмом гейме сумела воспользоваться, под шумок забрав еще и шестое очко.

Это довольно неожиданно подкосило украинскую теннисистку, и в финальной партии упорной борьбы не получилось. Конте, на удивление, повела с двумя брейками, уверенно защищая свою подачу. За все сеты Элина не заработал ни одного брейкпоинта, заслуженно проиграв эту встречу.