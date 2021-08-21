Австрія відривається від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемога Рапіда над Зорею у Лізі Європи дозволила Австрії збільшити перевагу над Україною у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна залишилась на 11 місці.

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Невдала єврокубкова компанія українських клубів погіршує ситуацію України у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Наш найближчий конкурент Австрія тепер вже випереджає нашу країну у рейтингу на 0.750 балів. Однак не лише Рапід приніс очки країні. 19 серпня свій матч переміг Штурм, який на виїзді переграв Муру (1:3) у Лізі Європи. Щодо Ліги конференцій, то тут мирову з шотландським Сент-Джонстоном розписав ЛАСК (1:1).

Австрійські клуби поповнили свою скарбничку 2,5 очками, який при поділі на 5 команд складають 0,500 бала. Тепер в активі Австрії, яка замикає топ-10, 30.050 балів. Україна, яка йде 11-ю, має у своєму доробку 29.300.

Важливо! Місце у першій десятці таблиці коефіцієнтів УЄФА дозволить чемпіону країни напряму зіграти у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Дві українки стали чемпіонками Європи з боксу, перемігши у фіналі росіянок

На чемпіонаті Європи з боксу серед юнаків та дівчат збірна України вже здобула дві золоті медалі. А також три срібні нагороди. Загалом на турнірі беруть участь 274 спортсмени з 25 країн. Медалі розігруються у 16 вагових категоріях серед юнаків та у 13 категоріях серед дівчат.

У п'ятницю, 20 серпня, збірна України здобула одразу п'ять нагород. Перше "золото" в скарбничку збірної України принесла Кіра Макогоненко (вагова категорія до 42 кг), яка перемогла спортсменку з Росії у фіналі.

Згодом її почин підтримала і Уляна Безфамільна (до 46 кг). Їй теж у фіналі випало боксувати проти представниці Росії, і цей бій теж закінчився перемогою Українки.

Ще три срібні нагороди збірній України принесли Валерія Локтіонова (36 кг) Уляна Овсепян (42 кг) та Таїсія Покусай (40 кг).

Рейтинг WTA: Костюк б'є рекорди, Світоліна вилетіла із топ-5

В оновленому рейтингу WTA українські тенісистки змінили свої позиції. Перша ракетка України Еліна Світоліна знов втратила місце у п'ятірці найкращих.

Лідеркою залишається австралійка Ешлі Барті, відразу за її спиною розташовуються японка Наомі Осака та представниця Білорусі Аріна Соболенко. На 4-те місце після фіналу у Монреалі вистрибнула чешка Кароліна Плішкова, підійнявшись на дві позиції. Через неї з топ-5 вилетіла українка Еліна Світоліна. 26-річна одеситка все ніяк не може знайти свою гру після "бронзи" Олімпіади-2020.

Відзначимо, що Світоліна два рази поспіль вилітає з турніру після першого ж кола. У Монреалі вона програла у трьох сетах Джоанні Конті. А вже у першій грі у Цинциннаті поступилась німкені Анджелік Кербер.

Успіхи інших українських тенісисток

Що до інших українок, то потішила уболівальників 19-річна Марта Костюк. Після Вімблдону тенісистка не брала участь у змаганнях через травму. Але навіть у такий спосіб змогла покращити свою позицію. Вона знову оновила рекорд та посідає тепер 56 місце, хоча була 58-ю.

Даяна Ястремська, яка теж не феєрить після допінг-скандалу, підійнялась на одну позицію – 48 місце. Покращили свої позиції Катерина Козлова та Катаріна Завацька – 128 та 144 місця відповідно.

Збірна України зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи

У матчі другого туру групи D чемпіонату Європи з волейболу серед жінок збірна України поступилася фавориткам турніру – Туреччині.

Перша партія закінчилася розгромом 25:14, а друга – 25:19. У третьому сеті Україна була близька до перемоги, але програла 24:26.